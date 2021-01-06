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06.01.2021 - 16:48 | | AA/DHA

Yer: Manisa! Hırsız sevgililer yakalandı

Balıkesir'de bir kuyumcu dükkanında yaşanan soyguna ilişkin 2 şüpheli, Manisa'da yakalandı. Gözaltına alınan 2 zanlının, bilezikleri büfe açmak için gasbettiklerini söylediği öğrenildi.

Yer: Manisa! Hırsız sevgililer yakalandı

Balıkesir Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi Yaymacılar Caddesi'nde F.S'ye ait iş yerinde dün yaşanan olayın aydınlatılması için Balıkesir Emniyet Müdürlüğünce 3 ekip oluşturuldu.

Olay yeri ve çevresindeki 50 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye alan ekipler, zanlıların M.G. (32) ile kız arkadaşı F.Y.O. (23) olduğunu belirledi.

Bu kişilerin Manisa'ya kaçtığını tespit eden ekipler, şüphelileri gözaltına alıp Balıkesir'e getirdi.

Çalınan 21 bilezikten 3'ünün satıldığını belirleyen ekipler, 18'ini ise muhafazaya aldı.

Soygundan birkaç gün önce Manisa'dan Balıkesir'e gelen M.G. ve F.Y.O'nun bir süre söz konusu iş yerini gözetledikleri, dün sabah kuyumcu F.S'yi spreyle bayıltıp 21 burma bileziği yanlarına alarak uzaklaştıkları belirtildi. Ayrıca zanlıların, bilezikleri büfe açmak için gasbettiklerini söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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