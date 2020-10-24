‘Yetkili istinaf’

AYM’nin hak ihlali kararı verdiği ve yeniden yargılanma yolunu açtığı eski CHP Milletvekili Berberoğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “yeniden yargılanmasına yer olmadığına” dair verdiği karara avukatları aracılığıyla itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, “karar verilmesine yer olmadığına” dair karar verdi.

‘İhlalin kaynağı BAM’

Kararda, “Yeniden yargılama ile ilgili müteakip işlemlere ilişkin kararı vermekle görevli mahkemenin ihlal kararının kaynağı olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesi olduğu değerlendirilerek Anayasa Mahkemesi’nin ihlalin giderilmesine ilişkin görevin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu kanaatine varılarak ve itirazın mahkememize değişik iş talebi olarak geldiği ve görevsizliğe ilişkin mahkememizce bir karar verilemeyeceği hususu da göz önünde bulundurularak vaki itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve görevli mahkemeden talepte bulunabilmesi konusunda muhtariyete dair karar vermek gerekmiştir” ifadeleri kullanıldı.