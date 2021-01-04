Yılbaşı ikramiyesi nereden alınır, nereye yatacak? Yılbaşı ikramiyeleri - amorti ne zamana kadar alınır?

31 Aralık 2020 günü Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi 14:30'da başladı. 23:00'a kadar kademe kademe devam eden Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar belli oldu. Peki Yılbaşı çekilişinde hernagi bir miktar kazanan vatandaşlar yılbaşı ikramiyesini nereden alacak? Yılbaşı ikramiyeleri - amorti ne zamana kadar alınır?

YILBAŞI İKRAMİYESİ - AMORTİ NEREDEN ALINIR, NEREYE YATACAK, NE ZAMANA KADAR ALINIR?

www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden oynanan oyunlardan kazanılan ikramiye ödemeleri, oyuncuların Milli Piyango Online hesaplarına otomatik olarak yüklenmektedir.

Oyuncularımız Milli Piyango Online hesaplarına yüklenen ikramiyeleri, online platformlarımız üzerinden bankaya para çekme işlemi ile banka hesaplarına transfer edebilirler.

İkramiye kazanan oyuncularımız online platformlarımızdan birine giriş yaptıktan sonra Hesabım > Para Çekme menüsü altından ikramiyelerini çekmek istedikleri bankanın IBAN numarasını ve çekmek istedikleri tutarı girerek ikramiyelerini banka hesaplarına çekme talimatı verebilirler. İkramiye ödemeleri en fazla 5 gün içerisinde oyuncularımızın banka hesaplarına yapılmaktadır.

Bayilerimiz üzerinden satın alınan veya terminalden oynanan biletlerin ikramiye ödemelerine dair detaylar ise aşağıdaki gibidir;

Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır İşte amorti ve diğer ikramiyelerin alınacağı yerler



BAYİLER ÜZERİNDEN VEYA TERMİNALDEN OYNANAN İKRAMİYE ÖDEMELERİ

5.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler

5.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemelerini bayilerimizden alabilirsiniz. 5.000 TL’ye kadar olan ikramiye ödemeleri için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.

5.000,01 TL – 100.000,00 TL arasındaki ikramiyeler

5.000,01 TL ile 100.000,00 TL arasındaki ikramiye ödemelerinizi Türkiye Halk Bankası'nın 81 ilde yetkilendirilmiş aşağıda listelenen 100 adet şubesinden ve Kıbrıs'ta yetkilendirilmiş 1 şubesinden alabilirsiniz. Bu ödemelerin bankadan yapılabilmesi için herhangi bir bayiden “ikramiye bileti” alınması gerekmektedir. İkramiye ödemesine esas teşkil eden belge biletin aslı olup sadece ikramiye biletinin ibrazı üzerine ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanmış biletlerin ikramiye tahsili için ilgili çekilişlerin tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiyeler

100.000,01 TL üzerindeki ikramiyeleri yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesinden 09:00 - 12:00 saatleri arasında alabilirsiniz. 100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiye ödemeler için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.

Size en yakın Halkbank şubesini bulmak sayfanın alt kısmında yer alan listeyi kullanabilirsiniz.

Dikkat!

Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanmış biletlerin ikramiye tahsili için ilgili çekilişlerin tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Şirketimiz Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları A.Ş.’nin tertip ettiği şans oyunları kapsamında 7.703 TL üzerinde verilen ikramiyeler , 1 Ocak 2021 itibari ile Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda belirtilen %20 veraset ve intikal vergisine tabidir.

Yukarıdaki limitler, Milli Piyango İdaresinin, geçmiş döneme ait, Sayısal Oyun İkramiyeleri ve terminalden alınan Milli Piyango biletlerine ait ikramiyeleri için de geçerlidir

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