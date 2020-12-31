Yılbaşı sokağa çıkma yasağı saat kaçta, kimler muaf? Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden biri ise sokağa çıkma yasağı oldu. Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı yasağı gerçekleştirilecek. Peki 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık 2020 tarihinde saat 21.00'de başlıyor ve 4 Ocak saat 05.00'de sonara erecek.

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KİMLER MUAF?

Genelgede şu detaylar yer aldı;

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.