Yılbaşı tatili hangi gün başlıyor? Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi?

Yılbaşı tatilinde sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi belirli saatten sonra ve hafta sonunun tamamı olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yılbaşı tatili bu sene kısıtlamalara dahil olacak.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN? YILBAŞI TATİLİ HANGİ GÜN?

Yılbaşı tatili 1 Ocak olarak kabul edilmektedir. Bu yıl 1 Ocak Cuma gününe denk gelmektedir. 31 Aralık ise resmi tatil kapsamında yer almamaktadır. 1 Ocak'ın cuma gününe denk gelmesi ile hafta son tatili ile birlikte 3 gün tatil kapsamına giriyor.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yılbaşı genelgesine göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı 1 Ocak Cuma gününün resmi tatil olması sebebiyle birleştirildi. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar kısıtlamaya tabi olacak. Sokağa çıkma yasağı 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.