Yılbaşı yasağı kaç gün, sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak? Yılbaşı kutlamaları yasak mı?

Yeni yılın gelişiyle heyecanla yılbaşı kutlamalarını bekleyenler için kötü haber günler öncesinden gelmişti. Korona vaka ve ölüm oranlarını yanı sıra ağır hasta sayısındaki artış nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının yılbaşında da uygulanacağı kararı alındı. Perşembe günü gerçekleşen yılbaşı da dahil olmak üzere 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Buna ek olarak da yılbaşı kutlamalarının olmaması adına otel ve konaklama tesislerinde her türlü eğlencenin yasak olduğuna ilişkin genelge 81 il valiliklerine gönderildi.

YILBAŞI YASAĞI KAÇ GÜN, NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında son kez toplanan Kabine'den çıkan kararlar doğrultusunda; 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması uygun görüldü.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.

YILBAŞI KUTLAMALARI YASAK MI?

Koronavirüs nedeniyle yılbaşında da uygulanmasına karar verilen sokağa çıkma kısıtlamasında 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel/konaklama tesisleri için yeni ek tedbir/kısıtlamalar alındı. İşte, detaylar...

* Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.



* Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesisleri, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak.



* Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek. Saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.



* Yine bu günlerde; otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak. Yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecek.



* Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu daha önce illere gönderilen genelge ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.



* Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanununun ilgili maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilecek. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecek.