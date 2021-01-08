‘Yılın en iyi manşeti’ Milliyet’ten

MediaCat dergisi, 2007 yılından bu yana her yıl ocak ayı sayısında geride kalan yılın en iyi manşetlerini sayfalarına yansıtıyor. Her yıl olduğu gibi MediaCat yazı işleri, jüriye değerlendirmede bulunması için bir kısa liste hazırladı. Bu yıl 13 ulusal gazetenin 1 Aralık 2019-30 Kasım 2020 tarihleri arasında yayımladıkları tüm manşetlerin incelenmesinden sonra 90 manşet kısa listede yer buldu. Yılın manşeti haricinde jürinin seçtiği 10 manşet, yayın tarihine göre kronolojik olarak sıralandı. Yılın en çarpıcı manşetleri belirlenirken, manşetin sözlü ifade gücü ve çarpıcılığı, merak uyandırması, espri barındırması, nefret söylemi içermemesi ve genel görsel ve grafik estetik gibi kriterler dikkate alındı. Geçtiğimiz yıl kadına karşı şiddete son çağrısı yapan manşetiyle “Yılın Manşeti” unvanını alan Milliyet, bu yılki jüriyi de etkiledi. Gazete 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü için siber şiddetin altını çizdiği birinci sayfasıyla yılın manşetleri arasında yer aldı.

BM medya birliği

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), 16 Günlük AktivizmKadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası kapsamında bu sene kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddete dur demek için 25 Kasım10 Aralık tarihleri arasında bir kampanya düzenlemiş, BM Kadın Birimi’nin küresel medya birliğine dahil olan tek Türk gazete olan Milliyet de 25 Kasım’da “Siber şiddete dur demek için bir ateş böceği yak” manşetiyle kampanyayı okuyucularına duyurmuştu. Manşetimiz yayımlandığı gün sosyal medyanın da gündemine oturmuştu. Özellikle sanatçılar ve ünlüler Milliyet’in birinci sayfasını paylaşarak siber şiddete dikkat çekmişti.