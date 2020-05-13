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13.05.2020 - 23:18 | | DHA

Yılmaz Özdil'in villası için flaş gelişme! Reddedildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villayla ilgili Muğla 1. İdare Mahkemesi, Özdil'in avukatının villanın yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılması konulu talebini değerlendirdi. Mahkeme, Özdil'in avukatı Özlem Ayazöz'ün talebini reddetti.

Yılmaz Özdil'in villası için flaş gelişme! Reddedildi

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatmış, Müdürlüğe bağlı Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu taşınmazın yapı kayıt belgesini iptal etmişti.

İptal gerekçesi ise, yapıya 31 Aralık 2017'den sonra çeşitli eklentiler yapılması oldu. Yılmaz Özdil'in avukatı Özlem Ayazöz söz konusu eklentilerin 31 Aralık 2017 tarihinden önce tamamlandığına ilişkin faturalar bulunduğu iddiasıyla İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulması ve yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılmasını talep etti.

Yürütmenin durdurulması istemi yönünden talebi inceleyen Muğla 1. idare Mahkemesi davalı idarenin birinci savunması alındıktan ve ara kararı gereği yerine getirildikten ya da savunma ve cevap verme süresinin geçmesinden sonra incelenmesine hükmederek yürütmeyi durdurma talebini yerinde görmedi.

 

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