YKS 2020 başvuru ekranı | YKS başvuru ücreti kaç para? (ÖSYM giriş)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak adlandırılan üniversite sınavı üç oturumdan oluşuyor. Birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) olan üniversite sınavının, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) olarak uygulanıyor. YKS 2020'ye katılabilmek için YKS başvuru ücretini belirlenen bankalar üzerinden yatırmak gerekiyor. Peki YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvuruları, ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında yapılması gerekiyor. YKS başvuruları 6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak.

Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi:

Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, MEB e-okul veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar.

YKS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ



YKS BAŞVRU ÜCRETİ NE KADAR?



YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 70,00 TL ödenmesi gerekiyor. YKS başvuru ücretini yatırma işleminde son gün 4 Mart 2020 olarak belirlendi.

SINAV MERKEZLERİ

Sınav merkezlerinin adları ve kodları Liste 1’de yer almaktadır. Sınav Merkezi Tercihleri alanlarına adayın adresinde yer alan merkez, okulunun bulunduğu merkez veya bu merkezlere yakın olarak Merkezimizce belirlenen sınav merkezlerinden biri yazılacaktır. Adaylar, sınav merkezi tercihlerini, başvuru süresi içinde veya 23-25 Mart 2020 tarihleri arasında (25 Mart 2020 saat 23.59’a kadar) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) kendileri

güncelleyebileceklerdir. Bu süre bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamayacaktır.



Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme talepleri ile ilgili olarak Merkezimizce işlem yapılmayacaktır. ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adaylar, sınav başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (sınava son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere), kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Bu tür durumlarda sınav merkezinizi belirleme yetkisi ÖSYM’ye aittir. Adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra hiçbir surette aday talebine göre değişiklik yapılmaz. Ancak, ÖSYM, gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezinde de sınava alabilir. Başvuran aday sayısının 1.000’in altında olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM Başkanlığı tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar verilir.



Açık lise öğrencisi/mezunu adayların atamada kullanılacak okul ili, MEB e-okul sisteminden alınan bilgiler doğrultusunda adayın yüz yüze eğitim aldığı son il olacaktır. İstanbul’da sınava girmek isteyen aday sayısının İstanbul’daki sınav binalarının kapasitesinden fazla olacağı öngörüsü ile İstanbul’da sınava girme tercihlerine bazı sınırlamalar getirilmiştir. İstanbul’da sınava girmek isteyen adayların şu kurallara uymaları gerekir:



İkamet adresi ili ile mezun olunacak/olunan okul ilinin ikisi de İstanbul olan adaylar, İstanbul’daki bölgelerden istediklerini, sınav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebileceklerdir.



İkamet adresi ili ile mezun olunacak/olunan okul ilinden yalnız biri İstanbul olan adaylar, sınav merkezi tercihlerinden sadece birini İstanbul’daki bölgelerden yapabileceklerdir.



İkamet adresi ili ile mezun olunacak/olunan okul ilinin ikisi de İstanbul dışı olan adaylar, İstanbul’da sınava girme tercihi yapamayacaklardır.



ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar ve adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı adresinin bulunduğu sınav merkezine atayabilir. Yanlış beyanda bulunan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabileceklerdir. Lefkoşa sınav merkezini en az bir uyruğu KKTC olanlar, ortaöğretimi KKTC olanlar, KKTC’de görevli T.C. kamu personeli (eş ve çocukları dâhil) tercih edebileceklerdir. KKTC’de görevli T.C. kamu personeli (eş ve çocukları dâhil) resmi görevli olduğunu gösterir belgeleri ile Lefkoşa Sınav Koordinatörlüğünden Lefkoşa sınav merkezini tercih edebileceklerdir ancak, bu adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bilgi güncellemesi yapamayacaklardır.