YKS 2021 ne zaman, YKS'ye kaç gün kaldı? YKS başvuru tarihleri

YKS 2021 tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre YKS 2021 başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. İşte ÖSYM takvimi ve YKS tarihleri ile ilgili detaylar.

2021 YKS (TYT - AYT - YDT) NE ZAMAN?

Üç oturumda yapılan YKS tarihleri açıklandı. 2021 yılı YKS takvimine göre 1. oturum olan TYT tarihi 26 Haziran 2021.

2. oturum olan AYT ise 27 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.

3. oturum olan YDT ise 27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS 2021 başvuruları 4 Şubat 2021 - 2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. YKS başvuruları elektronik ortamda yapılacak.

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

2021 YKS geç başvuru tarihi 17 Mart 2021 - 18 Mart 2021 tarihleri arasında olacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

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