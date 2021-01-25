MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri YKS 2021 ne zaman, YKS'ye kaç gün kaldı? YKS başvuru tarihleri
ABONE OL
25.01.2021 - 10:46 |

YKS 2021 ne zaman, YKS'ye kaç gün kaldı? YKS başvuru tarihleri

2021 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 sınav takvimini yayınladı. ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacak olan adaylar sınav takvimini inverliyor. Başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili ayrıntıları merak ediyorlar. Peki, YKS ne zaman yapılacak? YKS 2021 başvurusu ne zaman olacak? İşte 2021 YKS tarihleri.

YKS 2021 ne zaman, YKS'ye kaç gün kaldı? YKS başvuru tarihleri

YKS 2021 tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre YKS 2021 başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. İşte ÖSYM takvimi ve YKS tarihleri ile ilgili detaylar.

2021 YKS (TYT - AYT - YDT) NE ZAMAN?

Üç oturumda yapılan YKS tarihleri açıklandı. 2021 yılı YKS takvimine göre 1. oturum olan TYT tarihi 26 Haziran 2021.

2. oturum olan AYT ise 27 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.

3. oturum olan YDT ise 27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS 2021 başvuruları 4 Şubat 2021 - 2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. YKS başvuruları elektronik ortamda yapılacak.

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

2021 YKS geç başvuru tarihi 17 Mart 2021 - 18 Mart 2021 tarihleri arasında olacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Torbacı takibi dramı ortaya çıkardı! Üvey babası böyle yakalandıAdana’da torbacıları takip eden polis 16 yaşındaki genç uyuşturucu satın alırken yakaladı. Çocuğa uyuşturucu aldırdığı belirlenen üvey baba yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı için TIKLA 2021: BOTAŞ nerede, personel alımı başvuru şartları VE kontenjanları neler?

BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı için TIKLA 2021: BOTAŞ nerede, personel alımı başvuru şartları VE kontenjanları neler?

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet