YKS baraj puanı kaç? YKS günü sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta?

Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle bazı sınavlar ertelendi. YKS için de iki kez karar değişti. Corona virüs salgını nedeniyle öncelikle Temmuz ayına ertelenen YKS, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren normalleşme sürecinin başlamasıyla tekrar Haziran ayına çekildi. 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olan YKS için geri sayım başladı. YKS'ye katılacak adaylar, YKS baraj puanını öğrenmek istiyor. Aynı zamanda sınav giriş belgesini henüz almayanlar sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusuna cevap ararken, YKS günlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı saatleri araştırılıyor. İşte YKS ve YKS günü ile ilgili bilinmesi gerekenler...

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi.

YKS KONULARI NELER?

YKS’de adaylar lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerden muaf tutuldu. YKS birinci dönem ders konuları ile uygulanacak.

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DK?

TYT’de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre 165 dakikaya çıkarıldı. AYT 180 dk, YDT 120 dk olacak.

YÖK’ün avantaj olarak açıkladıklarının dışında, yeni bir uygulama daha bulunuyor. Eylül 2019’da açıklanan yeni düzenlemeye göre bu yıl, özel yetenekle öğrenci alan öğretmenlik programlarına da başarı sırası sınırlaması getirildi. Bu kapsamda, bu bölümleri tercih edecek adaylarda, TYT’de en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olma şartı aranacak.

YKS SAAT KAÇTA?

TYT: 27 Haziran 2020 Cumartesi saat 10:15

AYT: 28 Haziran 2020 Pazar saat 10:15

YDT: 28 Haziran 2020 Pazar saat: 15:45

YKS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇTA?

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında

28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında

81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.