YKS başvuru tarihlerini kaçıranlar ne yapacak? YKS geç başvuru günü ne zaman? YKS başvuru ücreti ödemesinde son gün!

Üniversite hayali kuran her gencin, YKS başvurusunda bulunması gerekiyor. YKS başvuru işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihi ÖSYM tarafından duyurulmuştu. YKS adayları ise bu tarihlere göre hareket etmeye çalıştı. Peki YKS başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ne yapacak? YKS başvuru ücretini henüz ödemeyenlerin ne yapması gerekiyor? Geçtiğimiz yıl uygulandığı gibi bu yıl da üç ayrı oturumda uygulanacak olan YKS; TYT - AYT - YDT oturumları şeklinde gerçekleştirilecek. Peki YKS 2020 ne zaman? TYT - AYT - YDT tarihleri belirlendi. İşte YKS hakkında üniversite adaylarının bilmesi gerekenler...

YKS BAŞVURULARI 2020 BİTTİ Mİ?

YKS başvuru işlemleri dün itibariyle sona erdi. 6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında alınan YKS başvuruları yoğun ilgi gördü. Peki YKS başvuru tarihlerini kaçıranlar ne yapacak? YKS başvru ücretini henüz ödemeyenlerin ne yapması gerekiyor?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEMESİNDE BUGÜN SON GÜN!

YKS başvuru ücretlerini bugün içerisinde tamamlanması gerekiyor. YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 70,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2020)

YKS BAŞVURU TARİHLERİNİ KAÇIRANLARIN NE YAPMASI GEREKİYOR?

YKS başvuru tarihlerini kaçıran üniversite adayları, ÖSYM'nin berlirlediği YKS geç başvuru işleminde bulunarak, üniversite sınavına girmeye hak kazanacak. Peki YKS geç başvuru günü ve YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

YKS geç başvuru tarihleri 18-19 Mart 2020 olarak belirlendi.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 105,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.)