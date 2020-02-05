2020 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı! YKS başvuruları ne zaman alınacak?

YKS başvuruları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Binlerce adayı yakından ilgilendiren YKS başvuruları her yıl olduğu gibi bu yılda ÖSYM tarafından alınacak. Başvuruların alınacağı tarihleri 6 Şubat 3 Mart olarak açıklayan ÖSYM henüz başvuru kılavuzunu yayımlamadı. YKS sınavı kapsamında üç farklı oturuma katılım sağlayacak olan adaylar sınav başvuruları belirlenen süreler içerisinde ÖSYM büroları veya ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki YKS başvuruları ne zaman alınacak?

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

YKS başvuruları ÖSYM tarafından 6 Şubat 2020 ve 3 Mart 2020 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak. YKS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından adayların ne kadar başvuru ücreti ödeyeceği de belli olacak.

2020 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti olarak adaylardan her bir oturum için 70 TL ücret alınacak. Üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi oturumlarından oluşuyor.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YKS başvuruları 6 Şubat Perşembe gününden itibaren ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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