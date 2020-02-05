YKS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? YKS başvuru ücreti kaç para? ÖSYM giriş ekranı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKA) başvuru tarihleri belli oldu. Aynı zamanda YKS sınav tarihleri de açıklandı. ÖSYM 2020 sınav takviminde yerini alan YKS (TYT-AYT-YDT) sınav tarihleir öğrencileri meraklandırdı. Üç ayrı oturumdan oluşacak olan YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS oturumları hangi tarihlerde uygulanacak? YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve son oturumu Yabancı dil Testi (YDT) olarak tamamlanacak. Bu yıl üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler YKS başvuru işlemlerini nasıl yapması gerekiyor? YKS ne zaman? İşte 2020 Üniversite sınavı hakkında bilinmesi gerekenler...

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 06 Şubat 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

YKS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ



YKS 2020 NE ZAMAN?

TYT TARİHİ

Üniversite Sınavının (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

AYT TARİHİ

Üniversite sınavının (YKS) ikinci oturumu Alan Yetelilik Testi, 21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

YDT TARİHİ

Üniversite sınavının (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi, 21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sadece TYT'ye girecek adaylar 70,00 TL, – TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 140,00 TL, – TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 210,00 TL yatıracaklardır.

YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?



2020-2021 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2020-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır. YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.



2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2020-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.



2020-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:



2019-2020 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler



Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar



Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.