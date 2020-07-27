27.07.2020 - 10:19 |
YKS birincisi kim 2020? İşte YKS 1.'si, TYT, AYT ve YDT birincileri ile şehirleri...
YKS sonuçları bugün açıklandı. Heyecanla beklenen YKS sonuçlarının açıklanmasından YKS birincileri belli oldu. 2020 senesinde TYT oturumunda 5 aday birinciliği paylaştı. 2020 senesinde biribnci olan isimlerin hangi şehirden olduğu merak ediliyor. İşte 2020 YKS birincileri ile ilgili detaylar...
27-28 Haziran 2020 tarihlerinde üç oturumda YKS sonuçları bugün erişime açıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nnda birinciler belli oldu. YKS AYT oturumunda sözel bölümünde birinci İzmir'den çıktı. Diğer oturumlardan birincilerin hangi şehirden olduğu araştırılıyor. İşte YKS birincileri ve şehirleri 2020...
YKS BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.
YKS'nin AYT oturumunda birinci, sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya'dan çıktı.
YKS'nin YDT oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.
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