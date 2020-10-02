YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı 2020! ÖSYM ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

YKS ek tercih sonuçları için bekleyiş sona erdi. Üniversite adayları için bir şans olan YKS ek tercihleri geçtiğimiz günlerde alındı. Üniversite kayıt tarihleri ise açıklandı. Üniversite kayıt tarihlerine yaklaşırken adayların büyük bir heyecanla beklediği YKS ek tercih sonuçları açıklandı. İşte ÖSYM YKS ek tercih sonuçları sorgulama sayfası...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter'da şu açıklamayı yaptı;

"17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.



Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.



Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. #2020YKS"

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite kayıt işlemleri 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.