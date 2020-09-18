YKS ek tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? ÖSYM giriş 2020 YKS ek yerleştirme tercihleri

ÖSYM YKS ek tercih işlemlerini başlattı. Hiçbir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için başlatılan YKS ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül'de başladı. Tercihler 23 Eylül'e kadar devam edecek. Peki, YKS ek tercih nasıl yapılır?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

2020 YKS ek tercih ücreti 20 TL. Ek tercih ücretleri Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) ödenebilir.

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YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar ek yerleştirme hakkına sahip değildir. Adayların ek tercih yapabilmeleri için hiçbir üniversiteye yerleşmemiş olması gerekiyor. YKS ek yerleştirme tercihleri bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM AİS'e giriş yaparak tercih işlemlerini başlatabilir.

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