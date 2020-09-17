YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak, ne kadar 2020? YKS ek tercih ücretleri hangi bankalara yatırılacak, kaç TL?

YKS 2020 ek tercih süreci başladı. YKS ek tercih kılavuzunda tercih süreci ile ilgili ayrıntılar yer aldı. Tercih yapacak adaylar, YKS ek tercih ücretinin yatırılacağı bankalar, tarih ve tutarı araştırıyorlar. Peki 2020 YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak? YKS ek tercih ücret hangi bankalara yatırılacak?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda YKS ek tercih ücreti 20 TL olarak belirlendi.

2020 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR HANGİLERİ?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den

başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar

hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den

başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den

ücret yatırılmaz.)

Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.