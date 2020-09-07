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07.09.2020 - 07:55 |

YKS ek tercihler bugün mü başlayacak? ÖSYM'den boş kontenjan duyurusu geldi mi?

YKS tercihi yapıp bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için bir fırsat daha var: YKS ek tercih... Yalnız ÖSYM tarafından başvuru tarihleri henüz netleşmiş değil. Bu nedenle de YKS ek tercihler bugün mü başlayacak? sorusu bir hayli soruluyor.

YKS ek tercihler bugün mü başlayacak? ÖSYM'den boş kontenjan duyurusu geldi mi?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce boş kontenjan oluştu. Bu boş kontenjanlara binlerce kişi ek tercih yaparak yerleşmek istiyor. Üniversitede okumak için yanıp tutuşan adaylar ÖSYM'nin başvuru tarihlerini açıklamasını ivedilikle istiyor. İşte ayrıntılar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'den YKS ek tercih tarihleri hakkında bir açıklama gelmedi. Üniversite kayıtlarının 5 Eylül'de son bulacak olması nedeniyle ek tercihlerin en geç 11  Eylül Cuma gününe kadar başlaması bekleniyor. Aynı şekilde üniversite boş kontenjanlarının da yine aynı tarihlerde ilan edilmesi öngörülüyor.

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI

Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749

Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578

YKS ek tercihler bugün mü başlayacak ÖSYMden boş kontenjan duyurusu geldi mi

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