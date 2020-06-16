YKS ertelendi mi? YKS ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için artık 11 gün kaldı. Heyecan katsayısı artmış durumda... Kritik sınav öncesi gözler sınav giriş belgelerindeydi ve dün sınav yerleri belli oldu. Dün ÖSYM'nin resmi sitesi ziyaretçi akınına uğrarken şimdi artan corona virüs vakaları sonrası kafalarda soru işareti bulunuyor. Onlardan en önemlisi de sınavın ertelenip ertelenmeyeceği...

YKS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM'den veya kuruldan yapılan resmi bir açıklama yok. Herhangi bir son dakika gelişmesi olmadığı sürece YKS sınavı 27-28 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

2020-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (2020-YKS) SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ