YKS ertelenecek mi? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri...

YKS sınavı ertelenecek mi sorusu son günlerin en fazla merak edilen soruları arasındayer alıyor. Corona virüsün ülkemizde ortaya çıkmasının ardından Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirileceği duyurulan YKS sınavları için yapılan son açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan sınavın Haziran ayı içerisinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Yapılan duyurunun ardından YKS sınavının ertelenmesi için birçok kampanya başlatan öğrencilerin yanı sıra

sınavın ertelenmesi için dava bile açıldı. Peki YKS sınavı ertelenecek mi? TYT, AYT, YDT sınavları ne zaman? İşte merak edilen o soruların yanıtları

YKS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

YKS sınavının ertelenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Sınav 27-28 Haziran tarihlerinden iki farklı oturumda gerçekleştirilecek.

YKS SINAV TARİHLERİ

YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 27 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 10:15'de başlayacak olan sınav 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) testi ise 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. 10:15'de başlayacak olan sınavda öğrencilere 180 soru yöneltilecek

Yabancı Dil Testi ise 28 Haziran Pazar günü 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT’de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS’de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B’de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM Tarafından 2020 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.

DİKKAT: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak 04 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan "(ÖSYM Tarafından 2020 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"ın, 12. sınıf derslerine ait bölümü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güncellenerek Bakanlığın

“http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_04/04164211_01132610_2020_yks_guncel.pdf” internet adresinden yayımlanmıştır. MEB tarafından 12. sınıfın ikinci dönem kazanımları söz konusu "Kazanım ve Açıklamalar" belgesinden çıkartılmış olduğundan 2020-YKS'de; 12. sınıfın ikinci döneminden soru yer almayacaktır.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2020-AYT ve/veya 2020-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri, Tablo 4’te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E’de gösterilmiştir. Adaylar, Tablo 1E’yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir.

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