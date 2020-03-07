YKS geç başvuru günü ne zaman? 2020 YKS geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından açıklandı

YKS geç başvuruları ne zaman alınacak sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce adayı yakından ilgilendiren Üniversite sınavı YKS'ye katılım sağlamak isteyen adaylar geç başvuru günü ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Merak edşlen sorunun yanıtı ÖSYM tarafından açıklandı. Peki YKS geç başvuru günü ne zaman?

YKS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından duyurulan kılavuzda bu sene geç başvuru işlemleri için iki gün belirlendi. Kılavuzda yer alan tarihlere göre YKS geç başvuruları 18-19 Mart tarihleri arasında alınacak. Üç farklı oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı geç başvuru ücreti olarak adaylardan 105 TL başvuru ücreti alınacak.

YKS SINAV TARİHLERİ

YKS üç ayrı oturumda uygulanacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

YKS'nin diğer iki oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.