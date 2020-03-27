YKS konuları 2020! Son dakika Bakan Selçuk açıkladı! İşte YKS müfredatı...

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle ertelenen sınavlardan biri ise YKS oldu. YKS'nin 25-26 Temmuz 2020 tarihine ertelendiği açıklanmıştı. Son dakika gelen bilgiye göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS müfredatı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Öğrencilerin sorumlu olacağı dönemler açıklandı. Peki YKS konuları neler olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar.

YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz.

Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar."

2020 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'nin ertelenmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Aygün açıklamasında, "2020-YKS 25-26 Temmuz tarihlerinde uygulanacaktır. TYT 25 Temmuz, AYT ve YDT 26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. YKS tarihlerinin ertelenmesiyle değişen, güncel sınav takvimimizi adaylarımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.