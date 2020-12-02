YKS konuları 2021 açıklandı mı? MEB YKS ne zaman yapılacak?

YKS, ortaöğretim eğitimini tamamlayan öğrencilerin lisans veya ön lisans için katıldıkları sınavdır. Her yıl üç farklı oturum şeklinde düzenlenen YKS, TYT-AYT-YDT'den oluşuyor. 2020 yılında yapılan sınav sonucunda yükseköğrenim programlarına yerleşme işlemleri de tamamlanmıştı. 2021 YKS ne zaman?

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğrenim eğitimi için düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı için 2021 yılında henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl Haziran ayında hayata geçirilmişti. Bu yıl da aynı tarihlerde yapılması bekleniyor.

2021 YKS KONULARI AÇIKLANDI MI?

Erkenden YKS sınavına hazırlanmaya başlayanlar için YKS konuları büyük önem arz ediyor. MEB de merak edilen sorunun yanıtını verdi; ''Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir.''