YKS konuları neler, müfredat değişti mi 2021? Son dakika MEB YKS müfredat açıklaması!

YKS konuları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Üniversite sınavına girecek öğrenciler müfredat ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyorlar. MEB, YKS müfredatı ile ilgili bir son dakika açıklaması gerçekleştirdi. Peki YKS konuları neler, müfredat değişti mi?

YKS KONULARI DEĞİŞTİ Mİ 2021?

MEB yaptığı açıklamada, 'LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır' denildi.

Açıklamada şu detaylar yer aldı;

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."