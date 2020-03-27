YKS ne zaman? Üniversite sınavı 2020: TYT - AYT -YDT yeni tarihleri belirlendi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanıyordu. Fakat dünyada ve ülkemizde görülen corona virüsü salgını nedeniyle bazı sınav tarihleri ertelendi. Bu ertelenen sınavlar arasında YKS de yer aldı. Üniversite adayları ise YKS'nin yeni tarihini öğrenmek için arayışa koyuldu. YKS ne zaman? sorusu yoğun ilgi görürken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konuya ilişkin açıklama yaptı.

YKS 2020 NE ZAMAN?

YKS 25-26 TEMMUZ TARİHLERİNDE YAPILACAK'

YÖK Genel Kurulu’nun YKS'yi erteleme kararını da duyuran Başkan Saraç, şunları kaydetti:

"YKS'nin 25- 26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kararı almamızdaki neden, tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. ÖSYM ile bu takvimi birlikte sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu konudaki planlamalarımız tamamdır. YKS'de sorulacak müfredat ile ilgili önceliğimiz bugünün gerçeklerinin yansıdığı bir şekilde öğrencilerimizin lehine olanı aramaktır. Sınavda sorulacak sorular, bu soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde onlardan gelen tekliflere göre şekillenecektir. Yükseköğretime Giriş Sınavları'nın ortaöğretimi desteklemesi gerektiğinin farkındayız. Sınava girecek öğrencilerimiz şu açıdan rahat olsunlar. Daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır. Fırsat eşitliği ve sosyal adalet, bizim vazgeçmeyeceğimiz bir esasımızdır."

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan 20-21 Haziran'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 25-26 Temmuz'a ertelenen 2020-YKS'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 25 Temmuz'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 26 Temmuz'da yapılacağını bildiren Aygün, "Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan YKS tarihlerinin ertelenmesiyle değişen güncel ÖSYM sınav takviminin kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.