YKS sınav yerleri açıklandı mı? Üniversite sınavı ne zaman? (2020)

Her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanacak olan Üniversite sınavı için geri sayım başladı. Haziran ayına girmemizle birlikte, adaylardaki heyecan daha da arttı. YKS'ye sayılı günler kala, sınava nerede katılacağını öğrenmek için sabırsızlanan üniversite adaylar, YKS sınav giriş belgeleri hakkında arayışını sürdürüyor. Peki YKS sınav yerleri belirlendi mi? Üniversite sınavı ne zaman?

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından duyurulacak olan YKS sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz.

ÜNİVERSİTE SINAVI (YKS) NE ZAMAN?

YKS Temel Yeterlilik Sınavı 27 Haziran 2020 10:15 - 165 dakika

YKS Alan Yeterlilik Testi 28 Haziran 2020 10:15- 165 dakika

YKS Yabancı Dil Testi 28 Haziran 2020 - 15:45 - 180 dakika

OTURUM BİLGİLERİ



YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT):



YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.



2020-TYT’ye girmek isteyen adaylar, “Temel Yeterlilik Testi (TYT)” seçeneğini işaretleyecekler, 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT’ye girmek istemeyenler ise bu seçeneği boş bırakacaklardır. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların TYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.



YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT):



2020-AYT’ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT’ye girmek istemeyen adaylar bu seçeneği boş bırakacaklardır. AYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden

silinecektir.



DİKKAT: 2020-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2019- TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.



YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT):



2020-YDT’ye de girmek isteyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini işaretleyeceklerdir. YDT’ye girmek istemeyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini boş bırakacaklardır. YDT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu alanda değişiklik yapabileceklerdir. Bu değişikliği yaptıktan sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların YDT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.



DİKKAT: 2020-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2019- TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.