YKS sınav yerleri sorgulama ekranı için TIKLA! 2020 YKS giriş belgesi nasıl sorgulanır?

YKS sınav yeri sorgulama ekranı adaylar tarafından araştırılıyor. Haziran ayının sonuna doğru gerçekleştirilecek olan sınav için geri sayım başladı. Sınava girecek olan adaylar sınav giriş belgesinin açıklanmasını bekliyorlardı. Adayların beklediği açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. ÖSYM, YKS giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki YKS sınav yeri sorgulama ekranına nereden bakılır? İşte YKS sınav giriş belgesi alma ekranı...

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİNE NASIL BAKILIR?

ÖSYM, dün gerçekleştirdiği duyuruda YKS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını paylaştı.

YKS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖSYM, dün şu duyuru gerçekleştirdi:

"2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."