YKS sonuçları açıklandı mı 2020? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Üniversite eğitimi almak isteyen adaylar YKS sınavında ter döktüler. Sınava girenler "YKS sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. YKS sonuç açıklama tarihi ile ilgili detay ÖSYM takviminde yer alıyor. Peki YKS 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2020 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

28 Temmuz tarihinde YKS sonuçlarının "sonuc.ösym.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor.