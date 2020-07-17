17.07.2020 - 09:51 |
YKS sonuçları açıklandı mı 2020? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sınavı 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde TYT,AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum şeklinde gerçekleştirildi. Öğrenciler büyük bir heyecanla YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM takviminde YKS sonu tarihi yer aldı. İşte 2020 YKS sonuçları açıklanma tarihi...
YKS sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Üniversite eğitimi almak isteyen adaylar YKS sınavında ter döktüler. Sınava girenler "YKS sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. YKS sonuç açıklama tarihi ile ilgili detay ÖSYM takviminde yer alıyor. Peki YKS 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2020 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak.
YKS SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?
28 Temmuz tarihinde YKS sonuçlarının "sonuc.ösym.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor.