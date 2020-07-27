YKS sonuçları açıklandı mı? TYT, AYT, YDT sonuçları sorgulama! ÖSYM 2020 Üniversite tercihleri ne zaman?

Üniversite sınavına giren milyonlarca öğrenci için kritik tarih yaklaşıyor. ÖSYM tarafından belirlenen YKS sonuçlarının açıklanma tarihi ne zaman, YKS sonuçları nasıl sorgulanır? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

2020 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27-28 Haziran'da yapılan YKS (TYT,AYT,YDT)'nin sonuçları için zaman daralıyor. ÖSYM takvimine göre sonuçlar 28 Temmuz Salı günü erişime açılacak. YKS sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sistemine giriş yapılacak sorgulanacak.

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ÜNİVERSİTE TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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