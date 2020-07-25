YKS sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS sonuçları için kritik tarih...

YKS 2020 sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM sonuç açıklama sistemi aracılığıyla sorgulanacak olan YKS sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimi.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27-28 Haziran'da yapılan YKS (TYT,AYT,YDT)'nin sonuçları için zaman daralıyor. ÖSYM takvimine göre sonuçlar 28 Temmuz Salı günü erişime açılacak. YKS sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sistemine giriş yapılacak sorgulanacak.

YKS TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."