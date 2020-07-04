YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi?

2 Temmuz'da MSÜ sınav sonuçlarıaçıklandı. Sonuçların 5 gün önceden açıklanması YKS için beklentileri de birhayli artırdı. ÖSYM 2020 yılı takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih belirlenirken adaylar erken açıklanma ihtimaline karşı 'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunu soruyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin güncellenen 2020 tarihli takviminde YKS sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağı belirtildi.