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04.07.2020 - 23:50 |

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi?

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde koronavirüs gölgesinde gerçekleşti. Sınav sonrası en önemli konu elbette soru ve cevaplar ile sonuçlardı. 28 Haziran saat 20.50'de ÖSYM duyuru yaparak soru ve cevapları erişime açtı. Şimdi sonuç tarihleri araştırılıyor.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi?

2 Temmuz'da MSÜ sınav sonuçlarıaçıklandı. Sonuçların 5 gün önceden açıklanması YKS için beklentileri de birhayli artırdı. ÖSYM 2020 yılı takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih belirlenirken adaylar erken açıklanma ihtimaline karşı 'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunu soruyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin güncellenen 2020 tarihli takviminde YKS sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağı belirtildi.

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