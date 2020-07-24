ÖSYM, YKS sonuç tarihini açıkladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta 2020?

YKS sonuçları sınava giren adayların ve ailelerin gündeminde yer alıyor. TYT, AYT, YDT olmak üzere YKS, 3 oturumda gerçekleştirdi. YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı ise araştırılıyor. Peki 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YKS sınav sonuç tarihinin açıklanacağı tarihi açıkladı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

Öğrencilerin heyecanla beklediği YKS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak olan YKS sonuçlarının açıklanacağı saat henüz belli değil.

YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI

Ön lisans: 362 bin 313

Lisans: 445 bin 246,

Özel yetenek: 27 bin 824

2020 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.