ÖSYM, YKS sonuç tarihini açıkladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta 2020?
YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020 YKS sınavı 27-28 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdi. Öğrenciler ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlardan sonra tercih sürecine geçecekler. ÖSYM, takviminde YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi belirtti. İşte 2020 YKS sonuç tarihi...
YKS sonuçları sınava giren adayların ve ailelerin gündeminde yer alıyor. TYT, AYT, YDT olmak üzere YKS, 3 oturumda gerçekleştirdi. YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı ise araştırılıyor. Peki 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YKS sınav sonuç tarihinin açıklanacağı tarihi açıkladı.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?
Öğrencilerin heyecanla beklediği YKS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.
YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak olan YKS sonuçlarının açıklanacağı saat henüz belli değil.
YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI
Ön lisans: 362 bin 313
Lisans: 445 bin 246,
Özel yetenek: 27 bin 824
2020 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.