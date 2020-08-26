YKS taban puanları 2020... YKS sayısal verileri ve tercih kılavuzu için TIKLA!
YKS taban puanları, tercih kılavuzu ve sayısal verileri gündemde merak ediliyor. YKS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili sayısal verileri paylaştı. İşte 2020 YKS sayısal verileri, tercih kılavuzu ve taban puanları ile ilgili detaylar...
YKS taban puanları adaylar tarafından araştırılıyor. YKS tercih sonuçlarında üniversiteye yerleşemeyen adayları ek tercih süreci bekliyor. Yerleştirme sonuçları ile ilgili sayısal veriler açıklandı. Peki YKS boş kontenjanları nedir? İşte 2020 YKS taban puanları ve sayısal verileri ile ilgili detaylar...
SAYISAL VERİLER PAYLAŞILDI!
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter'da yerleştirme sonuçları ile ilgili sayısal verileri paylaştı.
Toplam yerleşen öğrenci sayısı: 781.165
Lisansa yerleşen öğrenci sayısı: 431.380
Önlisans yerleşen öğrenci sayısı: 349.785
BOŞ KONTENJANLAR NELER?
Devlet Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 11.749
Vakıf Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 10.578
2020 YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Henüz 2020 YKS taban puanları açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama gelince detaylar haberde yer alacak.