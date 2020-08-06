YKS tercih kılavuzu kontenjanlar 2020! İşte YKS üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları...

Üniversite eğitimi almak isteyen adaylar heyecanla tercihlerin başlamasını bekliyor. YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Adaylar YKS tercih kılavuzunu araştırıyor. İşte YKS tercih kılavuzu ve taban puanları 2020...

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

YKS tercih kılavuzunda taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor.

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLADI!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercihlerine ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Aygün YKS tercihlerine ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, '2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz' ifadelerine yer verdi.

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TERCİHLERİN YAPILMASI

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2020-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.