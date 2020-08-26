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26.08.2020 - 13:44 |

YKS tercih sonuçları için TIKLA! 2020 ÖSYM YKS yerleştirme-tercih sonuçları ekranı...

YKS tercih sonuçları tercih yapan adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Adaylar, aldıkları puanlara ve başarı sıralamalarına göre tercih yaptıktan sonra ise sonuçları bekleyemeye başladılar. Merakla beklenen YKS tercih sonuçları açıklandı. İşte 2020 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

YKS tercih sonuçları için TIKLA! 2020 ÖSYM YKS yerleştirme-tercih sonuçları ekranı...

YKS tercih sonuçları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda YKS yerleştirme sonuçlarının bu hafta açıklanacağını belirtmişti. Heyecanla beklenen 2020 YKS tercih sonuçları açıklandı. İşte 2020 YKS tercih sonuçları ekranı...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2020?

27-28 Haziran tarihlerinde YKS; TYT,AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirildi.

27 Temmuz 2020 tarihinde ise YKS sonuçları açıklandı. Adaylar 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde tercihlerini yaptılar.

Heyecanla beklenen YKS sonuçları açıklandı.

YKS TERCİHLERİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS EK TERCİHLER

YKS tercih sonuçlarına göre üniversiteye yerleşemeyen adayları ek tercih süreci bekliyor. Adaylar boş kontenjanlara göre ek tercih sürecinde tekrar bir tercih işlemleri yapacaklar.

 

 

 

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