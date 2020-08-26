YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş ile YKS tercih sonucu sorgulama...

YKS tercih sonuçları açıklandı. Üniversite tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiren adayların meraklı bekleyişi sona erdi. Geçtiğimiz hafta içerisinde ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada sonuçlar için bu hafta işaret edilmişti. Beklenen açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Adaylar YKS tercih sonuçlarını sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

ÖSYM GİRİŞ İLE YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN ALINACAK?

YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir Üniversiteye girmeye hak kazanan adaylar 31 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında kazandıkları Üniversitesinin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek

2020 YKS İSTATİSTİKLERİ

ÖSYM YKS tercih sonuçlarının ardından istatistiki bilgileride kamuoyunun bilgisine sundu. Bu yıl YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavına 2.424.718 aday başvuruda bulundu. Sınava 2.296.138 aday girdi, sınava katılmayan aday sayısı 128.580 olarak açıklandı. YKS sınavının ikinci oturumu olan AYT sınavına ise 1.788.590 aday başvuruda bulundu. Sınava katılım sağlayan aday sayısı 1.672.376 kişi olarak açıklanırken başvuru yaptığı halde sınava girmeyen aday sayısı ise 116.214 olarak açıklandı.

YKS sınavının son oturumu olan YDT sınavına 128.177 aday başvuruda bulunurken sınava katılan öğrenci sayısı 105.579 olarak açıklandı. 22.598 aday ise YDT sınavına katılmadı.