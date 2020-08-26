YKS tercih sonuçları belirlendi! ÖSYM GİRİŞ öğrenme ekranı

Üniversite sınavı için uzun bir zaman hazırlığını sürdüren öğrenciler, Haziran ayında toplam üç oturumluk sınava katılım sağladı. YKS'nin ilk oturumu TYT, ikinci oturumu AYT ve üçüncü oturumu ise YDT idi.



YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI





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