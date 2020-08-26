YKS tercih sonuçları belirlendi! ÖSYM GİRİŞ öğrenme ekranı

Üniversite sınavı için uzun bir zaman hazırlığını sürdüren öğrenciler, Haziran ayında toplam üç oturumluk sınava katılım sağladı. YKS'nin ilk oturumu TYT, ikinci oturumu AYT ve üçüncü oturumu ise YDT idi.
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
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Büyükçekmece Gölü'nde sular çekildi!İstanbul'da yağışsız yaz aylarında barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Büyükçekmece oldu. Baraj gölünün su havzasında doluluk oranı yüzde 25.56'ya düşerken daha önce balıkların yüzdüğü alanlarda artık rahatlıkla yürünebiliyor. Çevrede yaşayanlar "Daha önce hiç bu kadar kurumamıştı" diyor.