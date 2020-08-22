YKS tercihleri ne zaman açıklanacak 2020? ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yaptı! YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. YKS sınavına giren adaylar puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdiler.14 Ağustos'ta tercih işlemlerinin bitmesinden sonra ise gözler ÖSYM'ye çevrildi. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih büyük bir merakla araştırılıyor. Bir son dakika açıklaması ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Aygün, YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili bir paylaşım yaptı. Peki 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, şu açıklamayı yaptı;

"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym"

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN OLACAK 2020?

Üniversite kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de tarihlerinde gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

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2020 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite elektronik kayıtlarının 29 Ağustos tarihinde başlayacağından dolayı YKS tercih sonuçlarının ise üniversite kayıt tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDE YER ALACAK?

Heyecanla beklenen YKS tercih sonuçları belli olduğu zaman "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden adayların erişimine açılacak.

2020 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra tercihlerini yerleşemeyen adayları ek tercih süreci bekleyecek. Ek tercihlerin yapılacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.