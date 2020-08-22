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22.08.2020 - 15:04 |

2020 YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? Halis Aygün açıkladı! ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları ile ilgili bir son dakika haberi geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili Twitter'dan bir paylaşım gerçekleştirdi. YKS'ye giren adaylar ise büyük bir merakla Aygün'ün açıklamasını ve YKS tercih sonuçları ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. İşte YKS tercih sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

2020 YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? Halis Aygün açıkladı! ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. 14 Ağustos'ta YKS tercih işlemleri tamamlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Aygün'ün paylaşımında YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili detaylar yer alıyor. Peki 2020 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

2020 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, şu açıklamayı gerçekleştirdi;

Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.

2020 ÜNİVERSİTE KAYITLARI HANGİ TARİHTE?

31 Ağustos-4 Eylül 2020'de tarihleri arasında üniversite kayıtları gerçekleştirilecek.

Elektronik kayıtlar 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak

    İstanbul'da toplu ulaşım kullananlarda ciddi artış!İstanbul'da koronavirüsle mücadele döneminde toplu taşıma kullanımı ciddi oranda azalmıştı. Akbil biniş verilerine göre 2 Mart'ta 7 milyon 465 bin 691 akbil geçişi yapılırken bu sayı mart ayının sonlarına doğru 400 bine kadar düştü. Haziran ayı itibarıyla toplu taşıma kullananların sayısı artış gösterirken 10 Ağustos günü 4 milyona yakın akbil geçişi yapıldı. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını belirtirken, Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Mustafa Ilıcalı, tedbir alınması gerektiğini belirtti.
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