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27.07.2020 - 15:38 | | DHA

YKS Türkiye birincisi Muhammed konuştu! Çalışmanın tek bir yolu yok

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 500 tam puanla Türkiye birincisi olan 5 kişiden Çorumlu Muhammed Emin Arayıcı (18), “İçimden geldiği gibi çalıştım, aksatmadım” dedi.

YKS Türkiye birincisi Muhammed konuştu! Çalışmanın tek bir yolu yok

Binlerce öğrencinin ter döktüğü YKS sonuçları açıklandı. Çorum’da özel bir kolejde eğitim gören Muhammed Emin Arayıcı, TYT alanında 500 tam puanla Türkiye birinciliğini elde eden 5 kişiden biri oldu. Arayıcı, birinci olmanın kendisine sürpriz olmadığını, çok çalıştığı için böyle bir sonuç beklediğini söyledi. Günlük 5 saatten fazla çalıştığını anlatan Arayıcı, "Çalışmanın tek bir yolu yok. Herkesin kendi çalışma prensibi var. Yanılmamak için öğretmenlerden ve uzmanlardan da faydalanmak gerekiyor. Ben içimden geldiği gibi çalıştım, aksatmadım. Ortaokulda çözeceğim kitapları bir yere yığardım hafta sonuna kadar bitirirdim onları. Herkes nasıl rahat hissediyorsa öyle çalışsın. Günü geldi 5 saatten fazla çalışıyordum, günü geliyor 2 saat çalışıyordum. Genel bir tabloyu takip etmekte fayda var ama 'şu kadar saat çalışacağım' diye şartlanmamak lazım. Babam öğretmen. Onun katkılarını gördüm. Ailemin katkıları çok oldu” dedi.

TERCİHİ ELEKTRİK- ELEKTRONONİK MÜHÜNDİSLİĞİ

Muhammed Emin Arayıcı, tercih döneminin sınavdan daha zor olduğunu vurgulayarak, elektrik-elektronik mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği düşündüğünü dile getirdi. Arayıcı, “Sınavlara ilkokuldan beri hazırlanıyoruz ama tercih dönemimiz 20-25 gün. İnşallah vatanımız, milletimiz için faydalı bir şeyler yaparız. Sadece kendi adıma tercih yapacak olsam çok rahat olurdu ama ülkeme yararlı olabilmem için daha hassas çalışma gerektiriyor. Gerek dünyada gerek ülkemizde uzun yıllardır yapılan yatırımlar sonucu bilişim, bilgisayar, elektronik alanlarında ülkeme daha iyi hizmet edeceğimi düşündüğüm için ya elektrik-elektronik mühendisliğini ya da bilgisayar mühendisliğini tercih edeceğim” diye konuştu.

‘NE KADAR GURUR DUYSAM AZDIR’

Bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan baba Mutullah Arayıcı ise oğlunun çocukluğundan beri idealleri olan bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ederek, “Gecesini gündüzüne katarak emeğini esirgemeden bu günlere geldi. İnşallah bundan sonra da emeğini Allah ziyan etmez. Ülkesi, devleti ve milletinin geleceğinde, yüksek teknolojiye ulaşmasında ve dünya lideri olmasında onun da katkısı olacağına inancımdan dolayı ne kadar gurur duysam azdır. İnşallah tüm memleket çocukları aynı idealler doğrultusunda emek ve gayret sarf etmelerini temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.

 

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