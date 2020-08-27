ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? YKS üniversite boş kontenjanları

Üniversite adayları için yerleştirme işlemleri devam ediyor. 26 Ağustos tarihinde açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından ek yerleştirme tarihlerini bekleyen adaylar üniversite boş kontenjanlarını ve taban puanlarını araştırmaya başladı. ÖSYM üniversitelerdeki boş kontenjan sayılarını açıkladı. ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu ise henüz yayınlanmadı.

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI

2020 yılı içerisinde devlet üniversitelerinde Lisans için ayrılan kontenjan sayısı 358.836 olarak açıklanırken YKS tercih sonuçlarına göre Devlet Üniversitelerine yerleşen aday sayısı 347.087 olarak açıklandı. Devlet Üniversitelerinde 11.749 kontenjan ise boş kaldı.

Vakıf Üniversitelerinde Lisans bölümleri için belirlenen 87.908 kontenjanın 77.330 doldu. Lisans için Vakıf Üniversitelerinde ayrılan kontenjandan 10.578 kontenjan ise boş kaldı.

Önlisans bölümleri için Devlet Üniversitelerinde ayrılan 299.630 kontenjanın 283.521'sinde adaylar yerleşti. 16.109 kontenjan ise boş kaldı.

Vakıf Üniversitelerinde Ön Lisans için ayrılan 76.909 kontenjana 63.993 aday yerleşti. Vakıf Üniversitelerinde 12.916 kontenjan boş kaldı.

K.K.T.C'de yer alan ve Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler listeye eklendiğinde toplam 57.056 kontenjanın bu yıl boş kaldığı ÖSYM tarafından açıklanan Sayısal Bilgiler bölümnünde duyuruldu.

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM YKS ek tercihleri ile ilgili henüz tarih açıklamasında bulunmadı. Üniversite kayıtları 31 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Üniversite ek yerleştirme işlemlerinin bu tarihten sonra yapılması bekleniyor.