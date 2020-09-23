23.09.2020 - 11:57 |
YÖKDİL 2020 başvuru tarihleri ne zaman, YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?
2020 Yılında iki kez uygulanacak olan YÖKDİL sınavlarının ilki tamamlandı. İlk sınavı kaçıran adaylar YÖKDİL 2 sınavı için arayışa geçti. Peki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) ne zaman, YÖKDİL başvuru tarihleri ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM 2020 sınav takviminde yer alan bilgiler...
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından uygulanan YÖKDİL'e katılmak isteyenler başvuru tarihlerini ve sınav gününü öğrenmek için arayışa koyuldu. Peki YÖKDİL 2020 ne zaman, YÖKDİL başvuru tarihleri ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
YÖKDİL başvuruları 21 Ekim - 2 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.
YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YÖKDİL başvuru ücreti 130,00 TL
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL/2 sınavı 13 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL sonuçları 14 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak.
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