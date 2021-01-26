YÖKDİL sınavı ve başvuru işlemleri ne zaman? 2021 YÖKDİL adayları dikkatine...

2021 Yılında YÖKDİL sınavlarına katılım sağlamak isteyen adaylar, YÖKDİL ne zaman, YÖKDİL başvuruları 2021 ne zaman sorularına cevap arıyor. YÖKDİL hazırlıklarına şimdiden başlayan adaylar, sınav günü için sabırsızlanıyor. Peki YÖKDİL başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte YÖKDİL 2021'e katılacak adayların bilmesi gerekenler...

YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

YÖKDİL/1 2021 başvuruları 5-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.

YÖKDİL/1 NE ZAMAN UYGULANACAK?

YÖKDİL/1 sınavı 28 Mart 2021 tarihinde uygulanacak. Sonuçları ise 20 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

YÖKDİL/2 başvuruları 2-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

YÖKDİL/2 NE ZAMAN UYGULANACAK?

YÖKDİL/2 sınavı 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak. Sonuçları ise 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.