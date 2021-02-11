YÖK’ten akademisyen ve öğrencilere: ‘Online sınavda kopya var mı?’

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), salgın döneminde çevrim içi sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki akademisyenlere ve öğrencilere yönelik başlattığı ankete katılım bugün sona eriyor. Pandemi sürecinde yüz yüze öğretimin başlatılması için Sağlık Bakanlığı’ndan görüş isteyen YÖK, salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim sürecinin tüm boyutlarıyla analiz edilebilmesi için öğrenci ve akademisyenlere yönelik iki ayrı grupta başlattığı anket çalışmasının, gelecek bahar yarıyılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor. Bugün saat 17.00’ye kadar katılm sağlanabilecek anketin sonuçları, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlarla da paylaşılacak.

Kopya sorusu

Akademisyenelere ve öğrencilere yönelik sorular içerisinde online ölçme ve değerlendirmelerde/sınavlarda kopya ve etik dışı durumlar olup olmadığı sorusu da yer aldı. “Sınavlarda kopya ve etik dışı durumlar olup olmadığını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna karşı, katılımcılardan; “Kopya vb. etik dışı durumun olmadığını düşünüyorum”, “Kopya vb. etik dışı durumun az olduğunu düşünüyorum”, “Kopya vb. etik dışı durumun çok olduğunu düşünüyorum” yanıt seçeneklerinden birini tercih etmeleri istendi.

YÖK’ün akademisyenlere ve öğrencilere yönelik bir diğer ortak sorusu ise, “Pandemi sürecinde yüz yüze öğretimin başlatılması için YÖK’ün Sağlık Bakanlığından görüş almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” oldu. Yanıt seçenekleri de; “Görüş alması doğrudur”, “Görüş alması doğru değildir”, “Fikrim yok” şeklinde belirlendi.

2. DÖNEM SORUSU

YÖK, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemindeki eğitim sürecine ilişkin tercihleri konusunda da akademisyen ve öğrencilerin nabzını tuttu. Ankette konuya yönelik tercih seçenekleri “Tamamen online olmalı”, “Tamamen sınıf içinde yüz yüze olmalı” ve “Karma (online ve yüz yüze birlikte) olmalı” şeklinde sıralandı. YÖK’ün anketinde, akademisyenlere yöneltilen diğer bazı sorular şöyle:

“Online derslerinizde başarıyı ölçmek için hangi değerlendirme yöntemlerini kullandınız? / Sınavlarda kopya ve etik dışı durumlar olup olmadığını nasıl değerlendiriyorsunuz? / Öğrencilerinizin derslerinize devam ve katılım durumları ile ders başarılarındaki genel değişimi nasıl değerlendirirsiniz? / Öğrencilerinizle olan iletişiminiz nasıl değişti? / Kurumunuzun sağladığı destek hizmetlerini (teknik, idari, akademik) nasıl değerlendirirsiniz? / Online eğitim süreci, ders verme dışındaki akademik faaliyetlerinizi genel olarak nasıl etkiledi? Online eğitimde uygulamalı derslerinizi nasıl yürüttünüz? / Bu yıl (2020-2021 eğitim öğretim yılı) ikinci dönemdeki eğitim sürecinin nasıl olmasını tercih edersiniz? / Pandemi sonrasında eğitim sürecinin nasıl olmasını tercih edersiniz? / Pandemi sürecinde yüz yüze öğretimin başlatılması için YÖK’ün Sağlık Bakanlığından görüş almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? / Pandemi süreci de dahil, YÖK’ün esnek yönetim anlayışı ile üniversitelere yetki devrini nasıl değerlendiriyorsunuz?”

‘Yaşamınız nasıl etkilendi?’

Öğrencilere yönelik bazı sorular ise şunlar:

“Online eğitimde verilen dersleri nasıl takip ettiniz? / Dersleri takip ve katılım açısından temel beceri ve deneyim düzeyinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? / Derslerinizin online yapılıyor olmasının öğrenmenize etkisini nasıl değerlendirirsiniz? / Online eğitimde sunulan ders materyalleri ve ders içeriklerinden yararlanabiliyor musunuz? / Online eğitimde ders başarı durumunuzu ölçme için hangi değerlendirme yöntemleri kullanıldı? / Online ölçme ve değerlendirmelerde/sınavlarda kopya ve etik dışı durumlar olup olmadığını nasıl değerlendiriyorsunuz? / Online eğitim sürecinde, pandemi öncesine kıyasla, öğretim elemanlarına ulaşabilme ve onlarla iletişim kurabilme durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? / Üniversitenizin online eğitim süreçlerine yönelik desteklerini (teknik, idari, akademik) nasıl değerlendirirsiniz? / Online eğitimin eğitim yaşamınızı nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? / Online eğitim sürecini, sınıf içi yüz yüze eğitimle kıyasladığınızda, ders çalışma ve kendinize zaman ayırma yönüyle nasıl değerlendirirsiniz? Bu yıl (2020-2021 eğitim öğretim yılı) ikinci dönemdeki eğitim sürecinin nasıl olmasını tercih edersiniz? / Pandemi sonrasında (uygulama dersleri hariç) eğitim sürecinin nasıl olmasını tercih edersiniz? Pandemi sürecinde yüz yüze öğretimin başlatılması için YÖK’ün Sağlık Bakanlığı’ndan görüş almasını nasıl eğerlendiriyorsunuz?