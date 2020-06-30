MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri YÖK'ten doktora bursu açıklaması! 3 Temmuz'a mesai bitimine kadar uzatıldı
ABONE OL
30.06.2020 - 16:24 | | AA

YÖK'ten doktora bursu açıklaması! 3 Temmuz'a mesai bitimine kadar uzatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt içindeki devlet üniversitelerinde 22 tematik alanda verilecek doktora bursu için 1 Temmuz'da sona ermesi planlanan başvuru süresini 3 Temmuz mesai bitimine kadar uzattı.

YÖK'ten doktora bursu açıklaması! 3 Temmuz'a mesai bitimine kadar uzatıldı

YÖK'ün internet sitesinde "YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı"na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Üniversitelerimiz ve aday öğrencilerden gelen talep üzerine '100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı' 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi başvuruları, 3 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı." ifadelerine yer verildi.

Devlet yükseköğretim kurumları için 17 Haziran'da başlayan başvuru sürecinin 1 Temmuz'da sona ereceği duyurulmuştu.

Üniversiteler, "https://yoksis.yok.gov.tr/burslar" adresinden başvuru yapabilecek.

 

Kurbanlık koçla kafa tokuşturdu, elmacık kemiği kırıldıDüzce’nin Yığılca ilçesinde, Kurban Bayramı için beslediği koçla kafa tokuşturan Erdoğan Kuşçu hastanelik oldu. Elmacık kemiği kırılan Erdoğan Kuşçu tedaviye alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bitlis'te iki apartman karantinaya alındı

Bitlis'te iki apartman karantinaya alındı

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 23 bin 790 kişiye ceza

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 23 bin 790 kişiye ceza

Sıradaki Haber