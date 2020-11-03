03.11.2020 - 12:32 | | AA
Yol çalışmasında kafatası ve insan kemikleri bulundu!
Gelen bir son dakika haberine göre, Samsun'un Bafra ilçesinde yol çalışması sırasında insan kemiklerine rastlandı.
Alınan bilgiye göre, Bafra Belediyesi ekipleri, İkizpınar Mahallesi'nde yol genişletme çalışması yaptıkları sırada, yaklaşık 1,5 metre arayla 4 farklı noktada kafatası ve insan kemiklerine rastladı.
Jandarma ekiplerine haber veren belediye çalışanları bir süre çalışmalara ara verdi.
Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından kemikler incelenmek üzere adli tıpa götürüldü.
Alanya'da 30 yolculu tur teknesi alabora olduAntalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor.