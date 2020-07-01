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01.07.2020 - 14:58 | | İHA

Yol kenarında korku dolu anlar! İpi boynuna bağlayıp intihara kalkıştı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çevreyolu köprüsünden intihara kalkışan şahsa, tesadüfen yoldan geçen jandarmalar müdahale etti. Korkuluk demirine bağladığı ipi boynuna da bağladığı gözlenen şahsın, zaman zaman titreyip kalbini tutarak direğe sarılması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Şahıs, uzun süren ikna çabasının ardından jandarmanın, ‘en kısa sürede sana iş bulacağız’ sözünden sonra intihardan vazgeçti.

Yol kenarında korku dolu anlar! İpi boynuna bağlayıp intihara kalkıştı

Olay, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş bulamadığı için borçlarını ödeyemeyen Osman Boz (50), köprüden intihara kalkıştı. Köprünün korkuluk demirlerini aşarak, korkuluğun kıyısındaki demirlerin üzerine çıkan ve tek koluyla aydınlatma direğine tutunan Boz’un, köprü korkuluğuna bağladığı ipin ucunu boynuna bağladığı gözlendi.

Yol kenarında korku dolu anlar İpi boynuna bağlayıp intihara kalkıştı

DEVRİYE GÖREVİNE GİDEN JANDARMADAN MÜDAHALE

Tesadüfen yoldan geçen ve devriye görevine giden Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, korkuluktaki şahsı görünce köprü üzerinde durarak, olaya hemen müdahalede bulundu. Uzman çavuşun Osman Boz’u ikna çabaları sonuç vermezken, olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekibi geldi. Köprü çevresindeki ve ırmak üzerindeki teknelerdeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında uzun süre demir üzerinde duran Boz’un, zaman zaman rahatsızlanarak kalbini tuttuğu ve düşme tehlikesi yaşadığı görüldü.

İntihar girişiminde bulunan Boz kendisini ikna etmeye çalışan uzman çavuşa, ‘komutanınız gelip bana iş sözü vermeden buradan inmem’ demesi üzerine olay yerine komutan olduğunu söyleyen uzman çavuş geldi. Boz, yaklaşık 10-15 dakikalık ikna çabasından sonra kendisine en kısa sürede iş bulacağı sözünün verilmesinin ardından intihardan vazgeçti. Boz, 112 sağlık ekibi tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

 

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