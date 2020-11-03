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03.11.2020 - 13:57 |

Yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı!

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan pazarlamacı Mustafa Tunç’a (40) çarptı. Tunç’un ağır yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı!

Kaza, ilçeye bağlı Çukurköprü Mahallesi yolu üzerinde dün 15.00 sıralarında meydana geldi. Pazarlamacı Mustafa Tunç, yolun karşısına geçerken, yavaş ilerleyen traktör nedeniyle arkadan gelen hafif ticari aracı fark etmedi. Hızla gelen araç, traktörün yanından geçip, Tunç’a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tunç, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tunç'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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