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02.03.2020 - 12:50 |

Son dakika haberi: Yunan askerinden sınırda müdahale! 1 göçmen öldürüldü

Gelen bir son dakika haberine göre, Avrupa'ya gitmek için sınıra giden ve geçmek isteyen göçmenlere Yunanistan müdahale etti. Sırtından vurulan bir göçmen hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Yunan askerinden sınırda müdahale! 1 göçmen öldürüldü

Reuters haber ajansına konuşan iki Türk güvenlik yetkilisi, bir Suriyeli göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırını geçmeye çalışırken Yunan askerlerinin müdahalesi sonucu öldüğünü söyledi.

Türkiye'nin İdlib saldırısı sonrası sınır kapılarını açmasıyla on binlerce göçmen Yunanistan'a geçmiş durumda.

 

 

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