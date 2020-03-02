02.03.2020 - 12:50 |
Son dakika haberi: Yunan askerinden sınırda müdahale! 1 göçmen öldürüldü
Gelen bir son dakika haberine göre, Avrupa'ya gitmek için sınıra giden ve geçmek isteyen göçmenlere Yunanistan müdahale etti. Sırtından vurulan bir göçmen hayatını kaybetti.
Reuters haber ajansına konuşan iki Türk güvenlik yetkilisi, bir Suriyeli göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırını geçmeye çalışırken Yunan askerlerinin müdahalesi sonucu öldüğünü söyledi.
Türkiye'nin İdlib saldırısı sonrası sınır kapılarını açmasıyla on binlerce göçmen Yunanistan'a geçmiş durumda.